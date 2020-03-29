Главная Новости
30 марта • обновлено в 01:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Синоптик заявила об ухудшении погоды в Украине, местами снег

504
Читать материал на украинском

В Украине в ближайшие дни ожидается существенное похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что неделя тепла подошла к концу и на подходе холодный атмосферный фронт.

"Уже сейчас можно рассмотреть, что в Польше идет снег, этот снег направляется к нам. Завтра его можно ожидать в западных и местами в северных областях Украины с, разумеется, похолоданием и порывистым ветром", – написала Диденко.

Синоптик добавила, что "юг и восток завтра [30 марта] еще подержатся за высокие градусы".

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха, заявили в Украинском гидрометеорологическом институте ГосЧС и НАН Украины.

В то же время по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги