В Украине в ближайшие дни ожидается существенное похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что неделя тепла подошла к концу и на подходе холодный атмосферный фронт.

"Уже сейчас можно рассмотреть, что в Польше идет снег, этот снег направляется к нам. Завтра его можно ожидать в западных и местами в северных областях Украины с, разумеется, похолоданием и порывистым ветром", – написала Диденко.

Синоптик добавила, что "юг и восток завтра [30 марта] еще подержатся за высокие градусы".

Погода в Украине Укргидрометцентр

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха, заявили в Украинском гидрометеорологическом институте ГосЧС и НАН Украины.

В то же время по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

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