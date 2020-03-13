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13 марта • обновлено в 14:01
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Синоптик уточнила прогноз погоды на выходные в Украине: резко похолодает

1.1т
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В ближайшие выходные, 14-15 марта, в Украине ожидается похолодание, а также сильный ветер и осадки.

В частности, в некоторых регионах пройдут дожди, местами даже со снегом. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

Так, в субботу, 14 марта, на западе и севере, на Харьковщине и Луганщине пройдет дождь, возможен мокрый снег. Столбики термометров покажут +4... +9 градусов.

В Украину идет похолодание

В Украину идет похолодание

На востоке, юге и в большинстве центральных областей в этот день будет сухая погода, температура воздуха ожидается выше – примерно +9... +15 градусов.

А вот в воскресенье, 15 марта, в Украине придет антициклон Helge, поэтому везде предполагается сухая воздушная масса.

Карта погоды

Карта погоды

Facebook Натальи Диденко

"И главное в этой карантинной ситуации – солнце, немного помогает бороться с вирусом. Хотя усилится похолодание ночью до небольших морозов, а днем ожидается всего +2... +8 градусов", – прогнозирует Диденко.

Карта погоды

Карта погоды

Facebook Натальи Диденко

В Киеве в субботу тоже будет прохладно – до +6 градусов, сильный ветер, дождь и даже, возможно, с мокрым снегом. В воскресенье ночью ожидается мороз, а днем только до 2 градусов тепла, в то же время будет сухо и солнечно.

По словам синоптика, новая неделя принесет в Украину потепление, но уже в следующие выходные снова похолодает.

"Вот такие карантинные и синоптические качели нас ждут. Главное, не потерять голову, здравый смысл и здоровое состояние организма", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие 5 дней в Украине снизится температура воздуха и погода измениться с дождевой на сухую.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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