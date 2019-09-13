Синоптик сообщила о резком похолодании в Украине

В субботу, 14 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура воздуха существенно снизится.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, северо-востоке и в большинстве центральных областей ожидается максимально +17... +23 градуса.

Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на западе, севере и в центре, также вероятны в Одесской и Харьковской областях.

Дождливая погода РБК-Украина

В южной части и на востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24... +28 градусов.

Ветер станет уже северо-западным и порывистым, иногда даже сильным, до 15-18 м/с.

В Киеве ближайшей ночью и 14 сентября утром в столице пройдет дождь, днем в субботу погода прояснится, в воскресенье — без существенных осадков, около +20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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