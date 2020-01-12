Главная Новости
12 января • обновлено в 23:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Синоптик мощно обратилась к украинцам перед праздниками

2.7т
Читать материал на украинском

Накануне Щедрого вечера или праздник Маланки, который отмечается 13 января, украинская синоптик Наталья Диденко указала на важность сохранения национальных традиций.

Своими размышлениями она поделилась в воскресенье, 12 января, на своем Telegram-канале (чтобы прочитать текст полностью, поскролльте новость вниз).

"Сейчас пошла какая-то волна отрицания религиозных составляющих праздника, насмешек над национальными составляющими, над теми давними кожухами и платками, полная пустота нормальных традиций, на которых строится каждое цивилизованное общество, пустота, которая как раз в течение Сочельника и Рождества массово материализуется нашими, в общем хорошими, гражданами на заморских пляжах и под чужими пальмами", – считает она.

Новости
Аномально теплый январь: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Она отметила, что быть атеистом "не преступление, слава Богу, за окном 21-е столетие", "но не хотеть знать, не уметь, не интересоваться, все отрицать, смеяться... – это пустая обертка несчастных людей".

"Быть счастливым – это тоже работа... Это иногда касается и работы нашей души", – написала синоптик.

При этом Диденко добавила, что может быть необъективной касательно этой темы, потому что накануне праздника умер ее отец, а на Маланки его похоронили.

"И с того дня для меня рождественские колядки, кроме ежегодной радости, как услышу, и слезы тоже", – призналась она.

Наталья Диденко

Наталья Диденко

facebook.com/tala.didenko

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт кутьи на Щедрый вечер.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Щедрый вечер" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Щедрый вечер
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
праздник
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
6
Смешно
18
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
мощность зашкаливает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Гапка - до Одарки, Одарка - до Хымки, Хымка - до Мананки... :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я балдею от Обосса: "..синоптик МОЩНО обратился.." ДБЛ, БЛДЬ!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги