Синоптик мощно обратилась к украинцам перед праздниками

Накануне Щедрого вечера или праздник Маланки, который отмечается 13 января, украинская синоптик Наталья Диденко указала на важность сохранения национальных традиций.

Своими размышлениями она поделилась в воскресенье, 12 января, на своем Telegram-канале (чтобы прочитать текст полностью, поскролльте новость вниз).

"Сейчас пошла какая-то волна отрицания религиозных составляющих праздника, насмешек над национальными составляющими, над теми давними кожухами и платками, полная пустота нормальных традиций, на которых строится каждое цивилизованное общество, пустота, которая как раз в течение Сочельника и Рождества массово материализуется нашими, в общем хорошими, гражданами на заморских пляжах и под чужими пальмами", – считает она.

Она отметила, что быть атеистом "не преступление, слава Богу, за окном 21-е столетие", "но не хотеть знать, не уметь, не интересоваться, все отрицать, смеяться... – это пустая обертка несчастных людей".

"Быть счастливым – это тоже работа... Это иногда касается и работы нашей души", – написала синоптик.

При этом Диденко добавила, что может быть необъективной касательно этой темы, потому что накануне праздника умер ее отец, а на Маланки его похоронили.

"И с того дня для меня рождественские колядки, кроме ежегодной радости, как услышу, и слезы тоже", – призналась она.

Наталья Диденко facebook.com/tala.didenko

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