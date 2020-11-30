Синоптик дала прогноз на первый день зимы: где в Украине будет солнечно, снежно и до -11

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
800

  • В большинстве областей 1 декабря будет облачно и с осадками

  • Ночью в прикарпатских регионах предполагается мороз

  • В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой

Погода в Украине 1 декабря

В Украине во вторник, 1 декабря, на большей части территории будет пасмурно, местами будут идти дождь и снег. А вот на западе погода обещает быть сухой и даже солнечной.

Прогнозом на первый день зимы-2020 поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, осадки в стране будет провоцировать атмосферный фронт.

Дождь со снегом в этот день будут вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкасщину, Кропивницкий с районами, до Одесской и Николаевской областей.

Такая же облачная и влажная погода будет преобладать в Винницкой и Киевской области. На остальной территории – без существенных осадков. В то же время на юге и востоке ожидается сильный ветер.

Карта облачности в Украине на 1 декабря

Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток 1 декабря будет колебаться около нуля и в пределах -2... +2 градусов. Но ближайшей ночью в западной части подморозит серьезнее – в прикарпатских регионах предполагается до -5... -11 градусов.

В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой – или мряка, или даже днем может полетать небольшой снег. Столбики термометров в столице опустятся до -1... +1 градуса.

"Осень отработала на совесть, теперь потихоньку входим в зиму", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаПрогноз погодысиноптикпогодаНаталья Диденко