Синоптик дала прогноз на первый день зимы: где в Украине будет солнечно, снежно и до -11

В Украине во вторник, 1 декабря, на большей части территории будет пасмурно, местами будут идти дождь и снег. А вот на западе погода обещает быть сухой и даже солнечной.

Прогнозом на первый день зимы-2020 поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, осадки в стране будет провоцировать атмосферный фронт.

Дождь со снегом в этот день будут вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкасщину, Кропивницкий с районами, до Одесской и Николаевской областей.

Такая же облачная и влажная погода будет преобладать в Винницкой и Киевской области. На остальной территории – без существенных осадков. В то же время на юге и востоке ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток 1 декабря будет колебаться около нуля и в пределах -2... +2 градусов. Но ближайшей ночью в западной части подморозит серьезнее – в прикарпатских регионах предполагается до -5... -11 градусов.

В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой – или мряка, или даже днем может полетать небольшой снег. Столбики термометров в столице опустятся до -1... +1 градуса.

"Осень отработала на совесть, теперь потихоньку входим в зиму", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал в Украине зимнее "бабье лето". По его словам, зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом.