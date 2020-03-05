В аннексированном Россией Крыму обмелело еще одно водохранилище – Симферопольское.
В соцсетях опубликовали свежие кадры, на которых видно, как водоем пересыхает (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).
Симферопольское водохранилище
RoksolanaToday&Крым25%/Twitter
Один из пользователей обвинил в этом Украину. На что ему ответили: "Нет, что ты. Камни с неба благодари".
Симферопольское водохранилище
RoksolanaToday&Крым25%/Twitter
Вот так теперь выглядит пересохшее Симферопольское водохранилище. pic.twitter.com/6j3vOw57cP— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 5, 2020
Ранее сообщал OBOZREVATEL, что Тайганское водохранилище в аннексированном Россией Крыму обмельчало. Теперь вся нагрузка ляжет на другое – Белогорское. По последнему прогнозы удручающие.
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