В аннексированном Россией Крыму обмелело еще одно водохранилище – Симферопольское.

В соцсетях опубликовали свежие кадры, на которых видно, как водоем пересыхает (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Симферопольское водохранилище RoksolanaToday&Крым25%/Twitter

Один из пользователей обвинил в этом Украину. На что ему ответили: "Нет, что ты. Камни с неба благодари".

Симферопольское водохранилище RoksolanaToday&Крым25%/Twitter

Вот так теперь выглядит пересохшее Симферопольское водохранилище. pic.twitter.com/6j3vOw57cP — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 5, 2020

Ранее сообщал OBOZREVATEL, что Тайганское водохранилище в аннексированном Россией Крыму обмельчало. Теперь вся нагрузка ляжет на другое – Белогорское. По последнему прогнозы удручающие.

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