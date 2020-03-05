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5 марта • обновлено в 23:07
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Симферопольское водохранилище обмелело: появились фото и видео

1.1т
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В аннексированном Россией Крыму обмелело еще одно водохранилище – Симферопольское.

В соцсетях опубликовали свежие кадры, на которых видно, как водоем пересыхает (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

RoksolanaToday&Крым25%/Twitter

Один из пользователей обвинил в этом Украину. На что ему ответили: "Нет, что ты. Камни с неба благодари".

Еще одно крымское водохранилище обмелело: появились фото и видео
Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

RoksolanaToday&Крым25%/Twitter

Ранее сообщал OBOZREVATEL, что Тайганское водохранилище в аннексированном Россией Крыму обмельчало. Теперь вся нагрузка ляжет на другое – Белогорское. По последнему прогнозы удручающие.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
Тег
Крым без воды
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