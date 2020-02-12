Сильный ветер и "снежная каша": синоптики предупредили о резкой непогоде в Украине

В Украине в среду, 12 февраля, ожидается сильный порывистый ветер. В некоторых областях – снегопады и дожди.

Как сообщили в Укргидрометцентре погода усложнится порывами ветра 15-20 м/с. Ожидается I или желтый уровень опасности.

Вместе с тем, в "Укравтодоре" проинформировали, что по состоянию на утро 12 февраля мокрый снег местами выпадает в Запорожской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, дождь в Херсонской, Черкасской и Киевской областях.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской, Закарпатской и других областях со снежными осадками местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах местами переметы, в Полтавской – местами "снежная каша", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что на дорогах гололедица, ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат 3-8° мороза, днем 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской 4-9° тепла", – сказано в сообщении.

Как отметили на странице в Facebook "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах", на Драгобрате высота снежного покрова достигла 122 сантиметров. Температура воздуха – 6-8° мороза, снег и метель.

Facebook / "снеголавинные ситуация в Украинских Карпатах"

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за сильного ветра и снега на Закарпатье состоялось обесточивание ряда населенных пунктов на территории Мукачевского, Межгорского и Тячевского районов.

"Спасателям пришлось помогать населению и другим службам жизнеобеспечения восстанавливать нормальные условия жизни закарпатцев", – сказано в сообщении.

В службе добавили, что сильный ветер повалил деревья на автодороги.

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам метеорологов, в 2020 году в Украине снова предусматриваются погодные аномалии – осень, вероятно, затянется до Нового года.

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