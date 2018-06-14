Сильнейшие ливни и грозы: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

Новый атмосферный фронт принес в Украину сильные ливни и грозы, которые уже в четверг, 14 июня, пройдут в западных областях, а в пятницу и суботу распространятся и на другие регионы.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде - ливни, грозы, возможны сильнейшие ливни, град и шквалы. Дотянет в течение дня, к вечеру, непогоду к Северу и через центральные области до Харьковщины. Днем, вероятно, затронет, север Одесской области. А в Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях - ситуация грозовая и ливневая", - отметила она.

При этом в Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухо и жарко.

Уже 15 июня грозовые дожди охватят Запад, Север, Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую, районы Кропивницкого.

В этих регионах также возможны град и шквалы.

"На Юге, Луганской, Донецкой, районах Днепра ожидается солнечная сухая погода. Температура воздуха завтра днем ​​+25… +29 градусов, на юге и востоке +27… +33 градуса, местами до +34… +35 градусов, на Западе будет свежо - +21… +26 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве в пятницу также ожидается дождь с грозой, при грозе возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет достигать +26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 12 июня, в Ужгороде выпал огромный град, размер которого достигал нескольких сантиметров.