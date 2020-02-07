Прыгнула в ледяную воду на глазах любимого: патрульные Луганщины показали видео удивительного спасения

В Лисичанске Луганской области патрульные полицейские спасли 17-летнюю девушку, которая на их глазах спрыгнула с моста в ледяную воду.

Видео опубликовала в пятницу, 7 февраля, пресс-служба патрульной полиции (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Когда на твоих глазах 17-летняя девушка прыгает с моста в ледяную реку – ты не имеешь времени на колебания. В такой ситуации есть одно-единственное правильное решение – любым способом спасти ее", – сказано в сообщении.

Патрульные Луганщины показали видео чудо-спасения

Отмечается, что во время патрулирования экипаж патрульных остановил молодой человек со словами: "Моя девушка хочет прыгнуть с моста, подвезите меня туда". Парень объяснил, что поссорился со своей 17-летней подругой, она позвонила и сказала, что покончит с собой.

Патрульные Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда посадили юношу к авто и немедленно отправились на мост через реку Северский Донец. Девушка действительно находилась там. Инспекторы попросили парня не подходить к ней и попытались сами наладить контакт. По просьбе полицейских не делать этого – девушка плакала и кричала.

В это время ее парень не удержался и начал бежать к ней. Увидев его, девушка сделал шаг и упала вниз. Патрульные мгновенно бросились на спасение. Температура воды была -7 градусов.

Девушка, которую полицейские вытащили на берег, была без сознания и посинела от холода. Инспекторы начали делать ей непрямой массаж сердца, после чего она откашляла воду и пришла в себя.

В дальнейшем инспекторы помогли транспортировать девушку в карету скорой. Медики оказали ей неотложную помощь и госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое школьников 6 марта провалились под лед в Подольском районе, однако по счастливой случайности это увидели прохожие и спасли детей.

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