"Настоящие герои!" Спасение детей из ледяной воды в Киеве попало на видео

В Киеве двое школьников 6 марта провалились под лед в Подольском районе, однако по счастливой случайности это увидели прохожие и спасли детей.
Соответствующий момент спасательной операции попал на видео, которое опубликовали в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Настоящие герои: в Киеве мужики вытащили живыми двух детей, провалившихся под лед. Переданы медикам скорой, жить будут. Сырецкая 25а, озеро", – подписали под видео.
Скриншот
Двое мужчин, которые бросились на помощь девочкам, также провалились. Им удалось выбраться на сушу вместе с детьми, так как там было неглубоко.
В сети возмутились тому факту, что дети полезли на лед, который в это время года является тонким из-за плюсовой температуры. Мужчин поблагодарили за молниеносную помощь.
"Родителям ремня хорошего всыпать. Хотя сейчас дети родителям нах*ен не нужны", "Настоящие мужчины! Спасибо родителям, воспитавшим таких героев", "Хорошо, что заметили", – написали пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве спасатели вытащили с льдины подростка, который плыл без куртки.
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