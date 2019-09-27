"Схватила и начала тянуть": журналист рассказал, как его атаковала Мендель

Журналист Кристофер Миллер, которому пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не дала пообщаться с главой государства, рассказал подробности инцидента.

Речь идет о событиях 13 сентября на форуме YES в Киеве, поделился он в эфире "Нині вже" на "Громадському".

Он заявил, что Мендель неправа, когда говорит, что в США спикеры могут вести себя по отношению к журналистам так, как это делает она. "Такого в Америке просто не бывает", – добавил он.

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"Я начал спрашивать, но успел сказать только одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно", – поделился Миллер.

По его мнению, это препятствование профессиональной деятельности журналиста. Кроме того, Миллер заявил, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые ОП расценивает как критические.

"Я видел, как хорошо Офис относится к каналам и СМИ, которые лояльны к президенту, и как совершенно иначе — к "Радио Свобода", которое критикует эту власть, как и любую, которая была до нее", — резюмировал журналист.

Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES.



Публікуємо повне відео інциденту з перекладом pic.twitter.com/mznKwVRqOP — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) September 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским. Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

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