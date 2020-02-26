Журналист и телеведущий Савик Шустер заявил, что на фоне обсуждения скандального законопроекта "О дезинформации", журналистское сообщество, которого в Украине, как такового не было, объединилось.

Об этом он написал в блоге для издания "Гордон". По его мнению, это единственный плюс от "всей этой законодательной возни".

Шустер напомнил, что во всех европейских странах шли от государственного вещания к независимой журналистике. То есть сначала СМИ были государственными, потом появлялись общественные, а за ними уже частные. В Украине все по-другому: в первую очередь появились частные. Богатые люди решили, что они могут владеть СМИ, потому что им надо защищать себя. В других странах есть журналистика, которая защищает общество.

Савик Шустер

По его словам, министр культуры Владимир Бородянский, который предложил скандальный закон и много лет проработал в частном медиахолдинге, был частью этой системы.

"У нас нет таких генералов информационных войск, как Соловьев в России, который выполняет приказы руководства его страны. Но у нас есть информационные войска отдельно взятого человека – того, который владеет СМИ. И эта система, само ее существование почему-то не смущает наших законодателей, а похоже, как раз целиком и полностью устраивает. Вот это менять, получается, не надо – надо привести к какому-то общему знаменателю деятельность журналистов, которых будут наказывать за неправду", – отметил Шустер.

Журналист задался вопросом, почему человек, проработавший много лет руководителем холдинга, принадлежащего олигарху, оказавшись на позиции чиновника, вдруг начинает считать, что он может регламентировать деятельность журналистов.

"Почему это кажется ему приоритетом, чем-то важным, решением какой-то проблемы, которой мы не понимаем? Ведь мы же не видим его цели. Если бы она была ясна, мы бы как-то дискутировали. Но раз мы не видим, не понимаем – значит, мы ее воображаем. И воображаем в самом экстремальном виде – говорим, что это контроль. Ну, если так, то это вообще не новое поколение политиков, а еще одна форма КПСС", – отметил журналист.

Шустер обратил внимание на то, что все люди, которые приходят во власть, пытаются контролировать информацию по одной простой причине – потому что на воре шапка горит.

"Если на Бородянском шапка горит, во что я не верю, то... Наверное, все эти законодательные инициативы не предвещают ничего доброго", – написал он.

Также телеведущий отметил, что к профессии журналиста Бородянский – не имеет никакого отношения.

"Зачем он это затеял? Почему он хочет войти в историю именно так? Был успешным менеджером, холдинг Пинчука возвел на какие-то финансовые вершины, из СТБ сделал канал – почему бы с этим в историю не уйти? Зачем копать себе могилу, зачем делать из себя урода? Вот он из себя сознательно делает урода. Он этого не понимает? Он слишком умный, чтобы этого не понимать. Он выслуживается? Я в это не верю. Он в это верит? Это хуже.

Вы просите меня прокомментировать такие законы, а как, по-вашему, я должен их комментировать? Это все равно, что голова моя голова лежит на эшафоте, топор уже занесен, а я оцениваю действия палача. Я просто считаю, что нынешний министр культуры пошел по ложному пути.

Это путь в никуда, особенно в Украине сегодня. Очень жаль, что такой умный, способный человек, который никакого отношения к журналистике не имеет, решил… Ну Хрущев тоже хотел повернуть реки вспять. И выращивать кукурузу. Вот что это такое у нынешних чиновников – советские гены, что ли? "Я могу то, что неестественно!". Ну раз уж решил – значит, решил", – отметил Шустер.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму на срок до семи лет и штрафовать до 9,4 млн грн. Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу ряда положений нового проекта закона о дезинформации. В организации отметили, что борьба с дезинформацией не должна проходить за счет вмешательства государства в деятельность СМИ и организацию журналистской деятельности.

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