Штурмом освобождали заложников: террористы на Донбассе устроили "войнушки" с детьми

В оккупированном Луганске представители самопровозглашенной власти устроили так называемый "Республиканский фестиваль восточнославянской культуры и боевых искусств "Казачье Единство".

Как пишет "Информационный навигатор", на "фестиваль" свезли студентов военизированных учебных учреждений "республики".

После ряда показательных выступлений по рукопашному бою и фланкировке от кадетов Алчевского казачьего кадетского корпуса, боевики устроили для подростков военно-патриотические игрища – дети соревновались в стрельбе, сборке/разборке АК74 и ряде других дисциплин.

Террористы на Донбассе устроили "фестиваль восточнославянской культуры" для детей infonavigator.com

За участие все команды получили грамоты от имени "главы ЛНР" Леонида Пасечника.

Также подростки приняли участие в учениях МВД самопровозглашенной республики, во время которых отрабатывались навыки проведения штурмовых и наступательных операций.

По одному из сценариев курсанты должны были штурмом освободить заложников из автобуса. В другом — захватить здание одной из районных администраций Луганска.

Террористы на Донбассе устроили "фестиваль восточнославянской культуры" для детей infonavigator.com

Террористы на Донбассе устроили "фестиваль восточнославянской культуры" для детей infonavigator.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появились жуткие фото, на которых запечатлены дети из оккупированного Россией Крыма. На кадрах они одеты в военные формы и учатся копать окопы.

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