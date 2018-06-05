Как мы все помним, 1 мая АТО начало называться ООС. Многие ныли в сети, мол это смена вывески и все такое. Но, если копнуть глубже, чем видно с дивана, ситуация немножко другая. Сейчас объясню почему.

Итак, первыми переформатирования АТО в ООС шуганулись те коллаборанты, которые именно воюют с солдатами НАТО под Макеевкой, а не ловят негров по Донецку и американских шпийонов среди цивильных. Власть и принятие решений перешли именно к военным всУ, что означало лишь одно - пиз*ить дуралеев будут аккуратно, но сильно. И быстро.

После так называемых военов межгалактической армии рыныды, испугались работники самого духовного нквд в мире - мыгыбы дыныры. Причин тому несколько. Одна из самых важных - это то, что скорость принятия решений всУ увеличится в разы, ведь теперь всУ работают строго по уставу и пишут меньше бумаг. То есть: сначала в морду, а потом рапорт писать, а не так, как было до этого.

Само собой, что передача документации военным заняла минимум месяцы, ведь документы нужно было передать все и полностью. Но, реально всУ начали работать как ООС, фактически за месяц до полного официального переформатирования АТО. Сейчас объясню почему.

Если немножко проглянуть сводки по потерям коллаборантов и русских оккупантов, то все заметили - фактически с апреля месяца всУ крошит коллаборантов прицельно и точно. Это подтверждают сами орки.

Самое прекрасное то, что местные идиоты с оружием, начали увольняться раньше всех, когда их начали систематически посылать к сталину. Это так называемые шахтьеррры и алкоголики, стоЯщие на передовых позициях дырынды. Учитывая то, как руководство недореспублики относится к калекам и погибшим, которые не распиарены по рос тв, понять дезертиров можно: смысл дохнуть за идеи недоросии, если тебя задним числом уволят

при смертельном исходе, а если калекой останешься, то будешь получать пенсию аж 2904 фубля? Нуегона*уй, подумали орки и начали увольняться с передовых позиций, не смотря на зряплаты в 400-450 баксов.

Заметив эту тенденцию, в мыгыбы дыныры произошло тоже самое - коллаборанты начали увольняться без видимых на то причин. Многие ушли в полицаи или типа гаи шники, ибо этих на передовую бросают всегда в последнюю очередь, в отличие от мыгыбы дыныры. Так называемый спецназ дырынды также последовал примеру собутыльников, видимо горцев в их рядах оказалось ну очень мало.

А далее случилась Горловка. Ну, точнее возобновление активных боевых действий в районе Горловки. И тут оказалось, что Донецк и донецкие пабидитили сальдат НАТО ну ваааще не горят желанием воевать за Горловку. Какой смысл сдохнуть под Горловкой, если им в Донецке и так хорошо, верно? Начались массовые болезни типу - мне низя воевать, я

ноготь сломаль - среди типа армии дырынды и отказы ехать в Горловку на защиту города от американцев.

Рф на все это смотрела и материлась, ибо денег вбухано немерено в армию дырынды, а воевать один х*й некому. И решили кураторы из рф переформатировать апирацыю по асвабаждению бамбасы. И сделала это настолько эпично, что а*уели даже самые идейные орки из числа местных.

Рассказываю про новую тактику ведения войны на Донбассе от рф: заганяем в Горловку кадровых военных рыфы, берем местных дуралеев и используем их в виде наживки на передовых позициях. Местных в расход, а кадровые за счет того, что местных косит свинцовая малярия, выявляют огневые точки всУ. Если кто не понял, повторяю: под Горловкой, задача местного обдрочения заставить выстрелить воина всУ в ватного

дуралея, чтобы ихтамнеты зафиксировали огневую точку. Фсе!

Какой нах Славянск, Краматорск, Мариуполь асвабаждать от цивилизации? Задача местных топать в шлепках под пули, чтобы русские мальчики поставили отметочки на карте. В принципе, русню понять можно: кто там считает сколько сдохло местных, главное не облажаться ихтамнетам и в плен не попасть,бо придется опять лепить отмазки про то, шо заблудилися они +увольнять задним числом кадровых. А местные орки - это... Это

расходный материал для рф, не более того.

Но не все местные абизяны дураки оказались. Те, кто сложили 2+2 без использования калькулятора, пришли к логическому решению проблемы - на*уа оно нам надо? И стали в позу, мол делайте шо хотите, но в качестве наживки не пойдем на пулеметы всУ., хотите кидайте на подвалы, хотите давайте сроки тюремные, но дохнуть как скот желания

нет,а 8 жизней тем более.

Кураторы из рф аж ахудали от таких заяв, ибо те, кто на передовых позициях стоял, начали массово увольняться, а так называемый резерв армии дырынды тоже готов идти на подвал, но никак не на передовую. Правда, россияне тут же решили проблему с так называемыми отказниками: на передовую под Горловку начали гнать провинившихся орков, штрафбат

так сказать.

В итоге местные коллаборанты воют про геноцид русскоговорящих руками армии рф, в подвалах аншлаг и нет свободных мест. Ждем появления заградотрядов.

Мораль: с момента перефоматирования АТО на ООС чуть больше месяца прошло, а русские оккупанты уже делают штрафбаты из числа местных идиотов. Крутая работа, всУ. Продолжайте в том же духе, местных дебилоидов один х*й никто не считает.

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