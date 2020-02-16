Штормовой ветер и яркое солнце: синоптик уточнила прогноз погоды на 17 февраля

На территории Украины 17 февраля, ожидается ухудшение погоды. Циклон Victoria, который пронесся по Европе, угрожает штормовым ветром.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, средняя температура воздуха по стране в течение дня составит +5...+13 градусов. Только на востоке Украины воздух не прогреется выше четырех градусов тепла.

Погода в Украине facebook.com/tala.didenko

В Киеве, по прогнозу синоптика, 17 февраля будет сильный ветер, температура воздуха будет колебаться в районе +6...+9 градусов. Осадков в столице Украины не ожидается.

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Как сообщал OBOZREVATEL, весной Украину может завалить снегом. Проблема в том, что теплая и бесснежная зима может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы.

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