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16 февраля • обновлено в 17:25
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Штормовой ветер и яркое солнце: синоптик уточнила прогноз погоды на 17 февраля

2.6т
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На территории Украины 17 февраля, ожидается ухудшение погоды. Циклон Victoria, который пронесся по Европе, угрожает штормовым ветром.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, средняя температура воздуха по стране в течение дня составит +5...+13 градусов. Только на востоке Украины воздух не прогреется выше четырех градусов тепла.

Погода в Украине

Погода в Украине

facebook.com/tala.didenko

В Киеве, по прогнозу синоптика, 17 февраля будет сильный ветер, температура воздуха будет колебаться в районе +6...+9 градусов. Осадков в столице Украины не ожидается.

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Автор
Игорь Никитин
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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