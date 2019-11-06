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6 ноября • обновлено в 05:48
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Штормовой ветер и сильные дожди: в Украине резко ухудшится погода

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В среду, 6 ноября, в Украине ожидается штормовой ветер, а также сильные дожди. Так, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Карпатском регионе.

Как уточняет Укргидрометцентр: в западных областях дождь, в отдельных районах гроза, в Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значительный дождь, в северных и Винницкой областях местами небольшой дождь. На остальной территории – без осадков.

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До +21 ºC, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на 6 ноября от ObozTV

Непогода в Украине

Непогода в Украине

Иллюстрация

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°тепла; днем 15-20°, в большинстве западных областей 11-16°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; порывы юго-западного ветра 15-20 м/с; температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

Штормовой ветер и сильные дожди: в Украине резко ухудшится погода

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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