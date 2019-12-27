Штормовой ветер и мокрый снег: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В Украине в субботу, 28 декабря, ожидается сильный порывистый ветер. Особенно сильно будет задувать на Правобережной Украине.

"Кроме порывистого ветра, на западе Украины, в большинстве областей севера, центра и даже юга (Одесская, Николаевская) ожидаются завтра осадки в виде мокрого снега и дождя", – сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На дорогах ситуация может быть сложной, скользкой и с плохой видимостью, особенно вечером.

"На востоке Украины, в Днепре, Кропивницком и их районах, на Херсонщине, Запорожье и в Крыму выпадет преимущественно дождь", – уточнила Диденко.

В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня 0…+2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря, в Украину придет похолодание. Температура воздуха приблизится к нулю, а также на западе страны пойдет снег.

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