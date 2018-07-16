Шторм на неделю: синоптики предупредили о плохой погоде

В понедельник, 16 июля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами.

Осадки не прогнозируют только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму, сообщает Укргидрометцентр.

"Кратковременный дождь, местами гроза, только в большинстве южных областей без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в южных областях ночью 16-21°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.

Дожди, местами сильные, и облачность ожидаются в Украине всю следующую неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 июля, всю Украину продолжит заливать дождями, при этом станет немного теплее.