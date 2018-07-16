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Шторм на неделю: синоптики предупредили о плохой погоде

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В понедельник, 16 июля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами.

Осадки не прогнозируют только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму, сообщает Укргидрометцентр.

"Кратковременный дождь, местами гроза, только в большинстве южных областей без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в южных областях ночью 16-21°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.

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Дожди, местами сильные, и облачность ожидаются в Украине всю следующую неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 июля, всю Украину продолжит заливать дождями, при этом станет немного теплее.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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