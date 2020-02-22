Главная Новости
22 февраля • обновлено в 22:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Шторм, дожди, мокрый снег: синоптик заявила о резком ухудшении погоды в Украине

1.8т
Читать материал на украинском

В Украине в воскресенье, 23 февраля, ожидается ухудшение погоды – осадки и усиление ветра.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, причина заключается в том, что на Украину повлияет циклон Xanthippe, который находится на севере Скандинавии.

"Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23 февраля в большинстве областей, разве что наш юг окажется под влиянием антициклона Гюнтер, который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков", – отметила она.

Новости
Тепло и солнечно: синоптики дали точный прогноз погоды в Украине

Диденко добавила, что ветер западного направления раскрутится до штормовых порывов, может рвануть до 15-20 м/с и выше, в Карпатах до 30 м/с.

"Температура воздуха ожидается в пределах +3 +9 градусов с последующим снижением в понедельник до +2 +5 градусов", – рассказала синоптик.

Шторм и дожди: в Украине резко ухудшится погода

meteo.gov.ua

По ее словам, в понедельник, 24 февраля, погода в Украине может еще сильнее ухудшиться, поскольку циклон активируется в полной мере. Вероятны дожди, мокрый снег и штормовой ветер.

Шторм и дожди: в Украине резко ухудшится погода

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги