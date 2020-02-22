Шторм, дожди, мокрый снег: синоптик заявила о резком ухудшении погоды в Украине

В Украине в воскресенье, 23 февраля, ожидается ухудшение погоды – осадки и усиление ветра.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, причина заключается в том, что на Украину повлияет циклон Xanthippe, который находится на севере Скандинавии.

"Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23 февраля в большинстве областей, разве что наш юг окажется под влиянием антициклона Гюнтер, который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков", – отметила она.

Диденко добавила, что ветер западного направления раскрутится до штормовых порывов, может рвануть до 15-20 м/с и выше, в Карпатах до 30 м/с.

"Температура воздуха ожидается в пределах +3 +9 градусов с последующим снижением в понедельник до +2 +5 градусов", – рассказала синоптик.

meteo.gov.ua

По ее словам, в понедельник, 24 февраля, погода в Украине может еще сильнее ухудшиться, поскольку циклон активируется в полной мере. Вероятны дожди, мокрый снег и штормовой ветер.

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет.

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