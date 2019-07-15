"Шок – это легко сказать": жена Маркива рассказала о тюрьме, где сидит нацгвардеец

Жена нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили в Италии к 24 годам заключения за причастность к убийству фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, Диана рассказала, в каких условиях содержат украинца.

Подробностями поделилась она в эфире программы "Нині вже". По словам девушки, ее муж находится в тюрьме строгого режима (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я ожидала, что может быть негативный приговор, но даже в страшных снах не могла предположить, что могут дать даже больше, чем просил прокурор. Шок – это легко сказать", – поделилась Диана.

Жена Маркива рассказала про тюрьму Скриншот из видео

Жена Маркива рассказала, что Виталий держится хорошо и намерен бороться до конца.

"Он находится в тюрьме строгого режима, там очень строгий порядок, но в принципе он держится и чувствует он себя нормально, насколько это можно назвать нормальным. Ходит в спортивный зал, читает книги, старается зря не тратить время", – отметила девушка.

Она также рассказала, что Маркива раз в две недели посещает мать, сама же девушка не ездит к мужу, поскольку так решил он сам.

Виталий Маркив Униан

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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