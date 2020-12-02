Шмыгаль анонсировал массовое тестирование на коронавирус и назвал приоритетные города

Правительство Украины начало разработку проекта массового тестирования на коронавирус в областных центрах и больших городах.

Об этом в интервью "Корреспонденту", которое опубликовано 2 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уточнил, что в приоритете Киев и область, а также города с населением более 100 тысяч человек.

"Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты – Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек", – пояснил глава правительства.

Также он прокомментировал программу вакцинирования, уточнив, что сейчас ведется разработка детального плана действий и идут переговоры с поставщиками.

Шмыгаль напомнил, что Украина является участником глобальной системы COVAX.

"Мы получим определенное количество вакцин. Также правительство ведет переговоры о поставках вакцин Pfizer и AstraZeneca", – добавил он.

По словам премьера, вакцинирование может начаться во втором квартале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 26 ноября украинцы могут вызвать мобильную бригаду для забора образцов на тестирование через контакт-центр Министерства здравоохранения. Глава ведомства Максим Степанов дал инструкцию, как это стоит делать.