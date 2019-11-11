Шквальный ветер и +19: синоптик уточнила прогноз по Украине

На территорию Украины 12 ноября на смену атмосферному фронту придет антициклон под названием Paloma.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, прогнозируется сильный ветер на западе и севере, без осадков.
Температура воздуха во вторник составит +8 +14 градусов, на юге +15 +19 градусов.
Осенняя погода
24 канал
В Киеве 12 ноября дождей не прогнозируется, максимум туманы. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +5 +8 градусов, днем +9 +11 градусов.
В среду в столице потеплеет до +14 градусов, с четверга и до конца недели похолодает до +7 +10 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь и пообещали аномальное тепло.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.