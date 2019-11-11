Главная Новости
11 ноября • обновлено в 11:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Шквальный ветер и +19: синоптик уточнила прогноз по Украине

527 Читать материал на украинском

На территорию Украины 12 ноября на смену атмосферному фронту придет антициклон под названием Paloma.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, прогнозируется сильный ветер на западе и севере, без осадков.

Температура воздуха во вторник составит +8 +14 градусов, на юге +15 +19 градусов.

Осенняя погода

Осенняя погода

24 канал

Новости
Экстремальной зимы не будет! Климатолог изменила прогноз погоды для Украины
Шквальный ветер и +19: синоптик уточнила прогноз по Украине

В Киеве 12 ноября дождей не прогнозируется, максимум туманы. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +5 +8 градусов, днем +9 +11 градусов.

В среду в столице потеплеет до +14 градусов, с четверга и до конца недели похолодает до +7 +10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь и пообещали аномальное тепло.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения