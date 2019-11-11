Шквальный ветер и +19: синоптик уточнила прогноз по Украине

На территорию Украины 12 ноября на смену атмосферному фронту придет антициклон под названием Paloma.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, прогнозируется сильный ветер на западе и севере, без осадков.

Температура воздуха во вторник составит +8 +14 градусов, на юге +15 +19 градусов.

Осенняя погода 24 канал

В Киеве 12 ноября дождей не прогнозируется, максимум туманы. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +5 +8 градусов, днем +9 +11 градусов.

В среду в столице потеплеет до +14 градусов, с четверга и до конца недели похолодает до +7 +10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь и пообещали аномальное тепло.

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