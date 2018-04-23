Школа по жребию: документы детей будут подавать по-новому

В Украине вступили в силу новые правила подачи документов в первые классы общеобразовательных учебных заведений.

Так, были отменены собеседования и тестирования. Первоклашек будут набирать по измененному территориальному принципу, передает "ТСН".

Сначала должны зачислить тех детей, которые проживают недалеко от школы.

"Удобно. Мы живем в соседнем доме, без проблем, лишнего тестирования и лишнего стресса для ребенка", - отметил отец будущего первоклашки Арсений Богатырь.

"Документ проживания – это может быть прописка, документ договора аренды жилья, это может быть справка переселенца", - сказал директор столичной школы № 90 Владимир Клюй.

Однако если желающих пойти в свою школу будет больше, чем свободных мест, то будет бросаться жребий.

"Обсуждается вопрос жеребьевки, когда есть определенное количество детей и среди них абсолютно случайным вариантам выбирается количество детей на свободные места", - пояснил руководитель экспертной группы Министерства образования Владимир Божинский.

Подавать документы родители смогут в неограниченное количество школ, а до конца мая будущих первоклашек уже зачислят по месту жительства. Вопрос с остальными будут решать до до 15 июня.

В Минобразования отметили, что стресс ребенка на собеседовании и коррупция среди учителей являются главными причинами отмены различных тестов и собеседований.

Но аферисты не отстают от инициатив Минобразования и уже сейчас можно приобрести в интернете прописку для зачисления в нужную школу.