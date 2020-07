Шесть лет назад, 21 июля 2014, сводный штурмовой отряд украинской армии освободил от российских оккупантов шахтерский город Торецк, который тогда еще назывался Дзержинск. Также в этот день был освобожден город Рубежное.

Феерическую операцию провели 33 бойца Сил специальных операций ВС Украины и 8 воинов 73-го Морского центра специального назначения, напомнили на странице в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ключевая роль в освобождении Дзержинска принадлежала 41 воину – двум сводным группам частей специального назначения Вооруженных Сил Украины.

Шестая годовщина освобождения Торецка и Рубежного от оккупантов: в ВСУ вспомнили героическую спецоперацию Facebook / Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Утром первая группа, зайдя в город в обход блокпостов боевиков, заняли здание мэрии на центральной площади. Это сооружение стало ключевой точкой, о которую разбилась контратака более двух сотен террористов: в течение почти шести часов мэрию обстреливали из танков, БМП и ПТУР, выпалив и разрушив ее. Вторая группа обошла город, "сняла" несколько дозоров российских оккупантов и заняла "зеленку" возле мэрии, поддерживая первую, и, позже, приводя удары артиллерии и авиации. Попав под тяжелый огонь и потеряв один из танков, вооруженные формирования российской федерации вынуждены были отойти. Сводная группа тоже оставила горящее здание вместе с пленными террористами, захваченными в ней", – напомнили в Генштабе.

Между тем, как говорится в сообщении, основные силы ВСУ завершили частичное охват города, заставив российско-террористические подразделения спасаться бегством. Еще во время боя "спикеры" и "медиа" российских террористов хвастливо заявляли, что сожгли заживо более сотни "украинских воинов". На самом деле потери группы, которая удерживала здание, составили три человека ранеными.

Так, было контужено бойца, который в этом бою подбил танк россиян, позволив собратьям удержать позицию. Впрочем, позже воин удачно прошел курс реабилитации. Во второй группе все получили легкие ранения, один боец – тяжелое.

"Уже к вечеру 21 июля Вооруженные Силы Украины получили полный контроль над городом и подняли над ним государственные флаги. Захваченные в плен террористы были переданы соответствующим органам. Гарнизон террористов понес большие потери, и, бросив тяжелую технику, бежал в Горловку и Донецк", – рассказали в ВСУ.

Также 21 июля 2014 от оккупантов был освобожден город Рубежное Луганской области. Освобождение города происходило в условиях полного боевого взаимодействия Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, подразделений Национальной полиции и добровольческих батальонов.

"Мощная ударная группа сил АТО окружила населенный пункт в ночь на 21 июля. Воины батальонов "Чернигов", "Айдар" и "Луганск-1" зашли в город и закрепились на территории трубного завода. Все операции происходили максимально тихо. За несколько часов силы АТО взяли под контроль здания милиции и городского совета", – сказано в сообщении.

В 10 утра 21 июля 2014 года было сообщено о том, что Рубежное полностью освобождено и зачищено от российских террористов-оккупантов, в городе восстановлена законная украинская власть.

