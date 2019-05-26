"Шаурмен!" Перл Зеленского о "пище богов" Киева порвал сеть

В сети активно обсуждали поздравление президента Владимира Зеленского с Днем Киева, где он отметил, что для него столица пахнет липами и шаурмой.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это и запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы", – написал глава государства в Facebook.

Например, многие украинские журналисты комментировали в сети сравнение Зеленского Киева с шаурмой.

"Собственно, из-за запаха возле метро у столицы и особые отношения с теми, кто приехал ее покорять, простите", – написал в Facebook журналист Сергей Щербина.

"В интервью кого-то из квартальщиков (не помню кого точно) прочла о специфике работы авторов в коллективе. Как обычно "мозговые штурмы" проходят, сценарии пишутся и тд. Функционирование "внутренней кухни" действительно интересно. Так вот. Отвечая на вопрос о том, какое на него впечатление произвела инаугурационной речь новоизбранного главы государства, квартальщик сказал: Зеленский и Шефир - сами по себе довольно сильные авторы и их двоих хватит, чтоб такую речь написать. Может, не дословно, но смысл точный. Теперь я не сомневаюсь, что так оно и было. Что фейсбук, что инаугурационная речь - один хрен. Он сам креативит. Лично. И в креативе своем вполне искренен. Запах шаурмы. В Киеве. Ага", – отметила в сети Соня Кошкина.

Владимир Зеленский

"Президент поздравил Киев с Днем рождения и написал, что Киев - это запах шаурмы возле метро. Если бы такое написал президент Порошенко, то народ бы отреагировал: "Довел людей! Бедный народ вынужден травиться вонючей шаурмой у метро! На нормальную еду денег нет!.. Когда такое написал президент Зеленский: "Правду же написал! Это так мило! Видно, что парень из народа!" Это не потому что кто-то плохой или кто-то хороший. Все зависит не от того, что делает президент, а от того как лично вы это хотите трактовать. Вот и все", – написала в соцсети журналист Екатерина Рошук.

"Шаурма, как тест, по которому можно определить: 1) город рождения; 2) район проживания; 3) наличие автомобиля; 4) известных друзей в фб; 5) политические взгляды", – написала пост в сети журналист Оксана Богданова.

"Я понимаю еще "Киевская перепичка" возле ЦУМа. Но чтобы шаурма - символ Киева? Мы живем точно в одном городе?" – написал в Facebook Виктор Шлинчак.

В комментарии журналисту народный депутат Сергей Лещенко отметил, что шаурма - один из символов Берлина и ничего страшного не случилось.

Также на своей странице в соцсети политик отметил, что ничего плохого в шаурме нет.

"У каждого свой Киев, вот труба под Майданом или разбитая в хлам улица Кирилловская - это тоже лицо города, не будем о грустном. Я вообще не врубился, а что не так с шаурмой? Шаурма, дннер, кебаб, фалафель - супер еда! Я впервые попробовал в 2003 году, в Страсбурге на улочке от вокзала в старых город, когда приехал на сессию ПАСЕ как журналист. С тех пор обожаю шаурму, точнее - ее разновидность юфка, то есть не в булке, а в тонком тесте. Овощи и мясо, сытно и дешево. Шаурма - один из символов Берлина. Шаурма - это признак мультикультурности, для которой немцы придумали термин "мульти-культи". Давайте не жить стереотипами. Киев - это не город с открыток или банальных фотографий, которыми заклеено метро. Это в том числе и шаурма, а беспокоиться давайте лучше будем о том, куда делись каштаны с Крещатика, когда будет ветка подземки на Виноградарь и почему каждый год летом исчезает горячая вода", – написал он в Facebook.

"Мой город свободный, с характером, он разное, но честный, европейский и настоящий. И должна признаться, что так сложилось, что мой Киев пахнет свободой и разумом, а президент моей страны пахнет шаурмой (как и его идиот-спичрайтер)", – подчеркнула в сети журналист Янина Сколокова.

"Мне киевлянину резануло. Поздравить с днем города такими словами может тот, кто искренне терпеть Киев не может", – написал народный депутат Владимир Арьев.

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Отметим, что блогер Алена Яхно встала на защиту шаурмы, отметив, что в Киеве есть места, где ее превосходно готовят.

"Несколько слов в защиту шаурмы. Я уже писала, что у нас это ближневосточное блюдо безбожно дискредитировано подачей и майонезом, который совершенно не уместен. В оригинальном варианте используют нежирный соус. И я знаю несколько точек в Киеве, где готовят настоящую. С тонкими ломтиками баранины или телятины. И это очень вкусно! Но ладно с шаурмой. А где он в Киеве липы унюхал?" – рассказала она в сети.

Андрей Дворников в соцети отметил, что теперь "акции шаурмы должны взлететь до небес после этой рекламы", назвав шаурму "пищей богов".

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