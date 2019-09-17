"Он не устал от войны": сеть взорвало видео разведчика ВСУ без ноги

В сети произвело фурор видео с украинским разведчиком, который, несмотря на потерю ноги на фронте, продолжает службу на Донбассе.

Его опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за два часа с момента публикации ролик набрал 1,5 тыс. лайков, сотню комментариев и порядка 260 репостов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разведчик ВСУ Скриншот видео

"Ничего необычного. Просто разведчик, который потерял на передовой ногу, пристреливается с помощью своего протеза. Несмотря на тяжелое ранение, парень не покинул армию и прямо сейчас защищает нас с вами на передовой. Он не устает от войны, потому что воюет за победу", – говорится в сообщении к сильному видео.

Под ним украинцы выразили восхищение силой духа Героя и оставили множество слов с благодарностью и поддержкой в его адрес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взорвало фото снайпера Сил специальных операций ВСУ, который лежит с винтовкой, а из-под его берцев виднеются белые носки с единорогом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!