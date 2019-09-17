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17 сентября • обновлено в 17:28
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"Он не устал от войны": сеть взорвало видео разведчика ВСУ без ноги

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В сети произвело фурор видео с украинским разведчиком, который, несмотря на потерю ноги на фронте, продолжает службу на Донбассе.

Его опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за два часа с момента публикации ролик набрал 1,5 тыс. лайков, сотню комментариев и порядка 260 репостов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разведчик ВСУ

Разведчик ВСУ

Скриншот видео

"Ничего необычного. Просто разведчик, который потерял на передовой ногу, пристреливается с помощью своего протеза. Несмотря на тяжелое ранение, парень не покинул армию и прямо сейчас защищает нас с вами на передовой. Он не устает от войны, потому что воюет за победу", – говорится в сообщении к сильному видео.

Под ним украинцы выразили восхищение силой духа Героя и оставили множество слов с благодарностью и поддержкой в его адрес.

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"Он не устал от войны": сеть взорвало видео разведчика ВСУ без ноги

"Он не устал от войны": сеть взорвало видео разведчика ВСУ без ноги

"Он не устал от войны": сеть взорвало видео разведчика ВСУ без ноги

"Он не устал от войны": сеть взорвало видео разведчика ВСУ без ноги

"Он не устал от войны": сеть взорвало видео разведчика ВСУ без ноги

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взорвало фото снайпера Сил специальных операций ВСУ, который лежит с винтовкой, а из-под его берцев виднеются белые носки с единорогом.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Спасибо за смешной ролик. Деревянной ногой можно ещё и противника в ближнем бою оглушить
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Кор Павел
Кор Павел
Лично солдат, достоин восхищения. А вот кто развязал эту войну..... Кто?Ребят молодых в бойню послал?
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филипп филипыч
филипп филипыч
ноги нет а страсть убивать за деньги не исчезла. настырный.
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