'Тебе здесь не жить': сеть взорвало мощное послание украинки к оккупантам

В сети появился сильный пост украинского волонтера Юлии Вороны, который она адресовала российским оккупантам.

Всего за час с момент публикации он собрал 1 100 лайков, десятки комментариев и около 200 репостов. Проникновенный текст появился на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. В нем девушка эмоционально напомнила российским захватчикам о всех их преступлениях, совершенных на чужой земле против украинского народа.

Война на Донбассе Facebook "Повернись живим"

"Тебе здесь не жить. Поэтому ты нашпиговал мою землю железом и провел по моей стране свои линии разграничения. Из-за этого ты убиваешь моих людей, делаешь несчастными тысячи семей моих соотечественников. А тех, кто выжил, – готовыми, с одной стороны, к мести и ненависти, а с другой – теми, кто вздрагивает от фейерверков, которые запускают "уставшие от войны". Тебе не болит из-за могил с сине-желтыми флагами в каждом селе, из-за разбитых домов, разрушенных судеб, выжженных лесов, затопленных шахт, тяжелых металлов от "начинки" твоих снарядов в почве. Потому тебе здесь не жить, не восстанавливать, не подставлять плечо", – обратилась к российским оккупантам волонтер.

Вместе с тем, она выразила уверенность в том, что, несмотря ни на что, украинцы все равно победят агрессора, чего бы им это ни стоило.

"И когда опускаются руки, когда кажется, что война будет тянуться десятилетиями, снова будут гробы, черные платки, воронки от снарядов, блокпосты и контрольно-пропускные пункты, меня утешает одно: мы здесь будем всегда, а тебе здесь никогда не жить. Если ты вообще уцелеешь. Потому что мы верим в свою армию и поддерживаем ее в войне с российским агрессором", – оптимистично подытожила украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран АТО, писатель Валерий Ананьев также произвел фурор в сети сильным постом о войне в Украине. Он напомнил своим соотечественникам о том, что единственный шанс на независимое существование – это жизнь в постоянной войне против России. Ведь эта война началась отнюдь не в 2014 году, а еще несколько столетий назад.

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