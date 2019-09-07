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8 сентября • обновлено в 12:52
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Сергей Лойко
Сергей Лойко
Журналист, фотограф Все статьи автора

Сенцов был бы на свободе, если бы миллион украинцев защищало Крым

26.5т

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ?

Обращаюсь ко многим, кто сегодня утверждает, что нельзя пленных менять любой ценой и приводит, как доказательство, слова Олега Сенцова: "Не надо нас вытягивать любой ценой - победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышке гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется".

Сенцов - герой, спору нет. Это его принципиальная позиция. Но с чего вы взяли, что его слова - индульгенция вам от попыток спасти жизнь героя любой ценой? Мол, он сам готов умереть, и слава герою? Так получается?

Как же вы любите героев, особенно мертвых, любите постить свечи со слезами. Прямо, как коммунисты советские. Те просто обожали мертвых героев: Павлика Морозова, Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, Молодую Гвардию и т.д.

Новости
Сенцов отказался бы от обмена на террориста Цемаха

Как же вы любите поминать Небесную Сотню. Хлебом не корми. Но если б вы в тот день были вместе с ними на Майдане, и было бы вас не тысяча, а миллион, глядишь, и остались бы ребята живы. Не стал бы враг стрелять.

Так и с Сенцовым. Приехал бы миллион украинцев защищать Крым, глядишь, и не оказался бы Сенцов в плену.

Израильтяне за одного своего пленного капрала Галита Шалита выдали 1027 палестинских террористов.

Им не нужен был мертвый герой. Им нужен был живой. И они его вернули.

Поэтому и не может их никто победить.

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Автор
Сергей Лойко Сергей Лойко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
Тег
обмен
Источник
Источник: Facebook Сергея Лойко
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Комментарии
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Tvister Mister
Tvister Mister
Хорошая статья.Все верно. ПС Мы на верном пути,если преЗЕденты,многие министры и депутаты евреи ?
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
А Сенцов босиком из летака выполз? Героя уже дали? Место в Раде освободили? А на киче?
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Бляхер Гиперлуп Омельянович, на киче тебя, российского петуха, в Украине ожидают с нетерпением :)))
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Махно Семен
Махно Семен
В первую очередь, сами татары должны были защищать, в первых рядах, свой Крым.Теперь их по одному щимят, а они еще и не довольны.А чего вы ждали? Потолкались в Симферополе и расползлись по домам, а ваша "верхушка" свалила в Киев, и от туда льют крокодильи слезы. Главные виновники "отжатия" Крыма - крымские татары!!! которые не вышли, все как один, защищать свой Крым, свою Родину!!!
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Здор Вера
Здор Вера
Махно Семен, Крым это Украина и украинцы должны защищать свою территорию наравне с татарами, ведь это не украинцы живут на татарской территории а татары - на украинской
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