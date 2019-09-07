ИНДУЛЬГЕНЦИЯ?

Обращаюсь ко многим, кто сегодня утверждает, что нельзя пленных менять любой ценой и приводит, как доказательство, слова Олега Сенцова: "Не надо нас вытягивать любой ценой - победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышке гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется".

Сенцов - герой, спору нет. Это его принципиальная позиция. Но с чего вы взяли, что его слова - индульгенция вам от попыток спасти жизнь героя любой ценой? Мол, он сам готов умереть, и слава герою? Так получается?

Как же вы любите героев, особенно мертвых, любите постить свечи со слезами. Прямо, как коммунисты советские. Те просто обожали мертвых героев: Павлика Морозова, Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, Молодую Гвардию и т.д.

Новости Сенцов отказался бы от обмена на террориста Цемаха

Как же вы любите поминать Небесную Сотню. Хлебом не корми. Но если б вы в тот день были вместе с ними на Майдане, и было бы вас не тысяча, а миллион, глядишь, и остались бы ребята живы. Не стал бы враг стрелять.

Так и с Сенцовым. Приехал бы миллион украинцев защищать Крым, глядишь, и не оказался бы Сенцов в плену.

Израильтяне за одного своего пленного капрала Галита Шалита выдали 1027 палестинских террористов.

Им не нужен был мертвый герой. Им нужен был живой. И они его вернули.

Поэтому и не может их никто победить.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!