Серьезный циклон: синоптик уточнила холодный прогноз в Украине

В пятницу, 4 января, на юго-восток Украины обрушится серьезный циклон греческого происхождения.

В связи с этим в Запорожье, в Крыму, в Херсонской, в Донецкой, Луганской областях и частично на Харьковщине ожидается неблагоприятная синоптическая ситуация. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Также прогнозируются сильные осадки и штормовой ветер – до 15-22, местами 25 метров в секунду.

Зима в Украине Вести

"Снег, небольшой, максимум умеренный, выпадет на западе, местами на севере Украины, а также в Винницкой области. Температура воздуха постепенно, однако неуклонно, будет снижаться. Ближайшей ночью ожидается -3... -10 градусов, завтра (4 января. – Ред.) днем -1... -6 градусов. На юге и востоке в дневные часы она будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла, в Крыму до +3... +5 градусов", – сказано в сообщении.

В Киеве пятница будет влажной и холодной. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью -5... -7 градусов, днем -2... -4 градуса.

В дальнейшем морозы в Украине усилятся.

Напомним, что в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля, с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5... +8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января в Украине будет облачно, температура днем ​​от 3° мороза до 2° тепла. Ожидается небольшой, ночью в западных и восточных областях – умеренный снег, в западных областях – метели.

В пятницу, 4 января, юго-восток Украины накроет мощный молодой циклон, который придет из Греции.