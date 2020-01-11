Сердечный приступ: в Карпатах случилось ЧП с туристами-лыжниками

На горе Тростян, что в массиве Сколевских Бескид украинских Карпат, спасатели освободили из "горной ловушки" трех туристок.

Девушки-отдыхающее из разных областей травмировались во время катания на лыжах 10 января, а в одной из них случился сердечный приступ. Об этом сообщает Главное управление ГосЧС Украины в Львовской области на странице в Facebook.

"Спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы на лыжных трассах горы Тростян оказали помощь 3 травмированным туристам-лыжникам", – говорится в сообщении.

В Карпатах случилось ЧП с туристами-лыжниками

В частности, туристка из Хмельницкой области, 1984 года рождения, получила во время катания травму левой ноги. Девушка с Днепропетровщины, 1985 г. р., травмировала левую руку (ключицу). А в туристки из г. Глобино Полтавской области, 2002 года рождения, случился сердечный приступ (гипотония).

После оказания пострадавшим домедицинской помощи спасатели спустили их к подножию горы, где передали медикам для дальнейшего лечения.

Отмечается, что с начала 2020 года львовские спасатели оказали помощь 18 травмированным туристам-лыжникам.

Поэтому главное управление ГосЧС во Львовской области решило напомнить отдыхающим о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах:

соблюдайте безопасную скорость, которая даст вам время для дополнительного маневра во избежание столкновения;

не злоупотребляйте спиртными напитками при катании, ведь время реакции уменьшается в разы;

надевайте защитное снаряжение;

не съезжайте с трасс.

"Помните, что в местах массового катания с гор неумелый и, главное, недисциплинированный лыжник – серьезная опасность для окружающих!" – предостерегли спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали красочное фото рассвете, сделанное в украинских Карпатах на вершине горы Поп Иван.

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