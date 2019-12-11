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12 декабря • обновлено в 00:34
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"Мы бы прогнивали, как Беларусь": Сенцов заявил, что благодарен Путину

2.8т
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Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов назвал президента России Владимира Путина циничным человеком, для которого жизнь человека не имеет никакой ценности.

В то же время режиссер благодарен ему за то, что он объединил украинцев. Об этом Сенцов сказал 10 декабря на встрече с ветеранами войны на Донбассе, активистами и волонтерами, передает The Бабель.

"Путину плевать на людей. Сколько их – три человека, триста, три тысячи, кто они – свои, чужие – все равно... Сейчас ему важно договориться с Европой, чтобы снять санкции, с Украиной, чтобы Европа сняла санкции, и снова нас пристегнуть петлей. В его восприятии наши люди – это наше слабое место", – считает бывший узник Кремля.

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Сенцов также подчеркнул: Путин не вечный, а Украина все вернет, рано или поздно.

"Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами", – сказал Сенцов.

Сенцов и Путин

Сенцов и Путин

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября в Европейском парламенте Сенцову вручили премию имени Сахарова.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Украинские политзаключенные в России
Персоны
Владимир Путин Олег Сенцов
Место
Украина
Тег
политзаключенный
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Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
Ага, а сейчас процветает как Швейцария.))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Свинцов благодарен Путину, что он объединил украинцев) Да так объединил, что они готовы рвать друг другу глотки. Порохоботы против зелеботов. Нацисты против ватников. Причем в этом кубле ещё и русскоговорящие против мовнюков) Гадский серпентарий. Это все проделки Путина?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Федоров Федор, пока что глотку рвешь здесь ты!! причем непонятно, каким боком к тебе мнения украинцев??? а самая большая закадка для тебя и тебе подобных: как можно владеть одновременно свободно двумя родственными языками))) потому как ты и тебе подобные кроме русского матерного никаким другим не владете!!!)))
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