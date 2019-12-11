"Мы бы прогнивали, как Беларусь": Сенцов заявил, что благодарен Путину

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов назвал президента России Владимира Путина циничным человеком, для которого жизнь человека не имеет никакой ценности.

В то же время режиссер благодарен ему за то, что он объединил украинцев. Об этом Сенцов сказал 10 декабря на встрече с ветеранами войны на Донбассе, активистами и волонтерами, передает The Бабель.

"Путину плевать на людей. Сколько их – три человека, триста, три тысячи, кто они – свои, чужие – все равно... Сейчас ему важно договориться с Европой, чтобы снять санкции, с Украиной, чтобы Европа сняла санкции, и снова нас пристегнуть петлей. В его восприятии наши люди – это наше слабое место", – считает бывший узник Кремля.

Сенцов также подчеркнул: Путин не вечный, а Украина все вернет, рано или поздно.

"Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами", – сказал Сенцов.

Сенцов и Путин Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября в Европейском парламенте Сенцову вручили премию имени Сахарова.

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