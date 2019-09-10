Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Кисель – молодец": Сенцов рассказал об извращениях на КремльТВ

7.5т Читать материал на украинском

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из политического заключения в России, признался, что из-за отсутствия досуга в тюрьме был вынужден постоянно смотреть программы топ-пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева.

Он также отметил, что просмотр такого контента было своеобразным извращенным удовольствием. Впечатлениями от ознакомления с деятельностью рупоров путинского режима режиссер поделился во время своей первой пресс-конференции 10 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скриншот видео

"По выходным я смотрел Киселева. Смотрел Киселева не пропуская. Развлечения в тюрьме мало. Цирка нет, театра нет. Тут все показывают. Это очень весело. Понятно, что верить ему, хоть одному слову, невозможно. Кем быть, чтоб этому верить. Что в голове должно быть. А так смотреть, конечно, весело. Это просто удовольствие. Извращенное удовольствие. Но развлечений в тюрьме мало, поймите. Кисель – он, как бы, молодец в этом плане", – сказал Сенцов.

Новости
"Только на танках": Сенцов высказался о возвращении в Крым

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

  • В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

  • Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

  • 29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

  • 7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными российская пропаганда
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
5
19
Смешно
11
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Лучше смотреть Киселя, чем быть спермоприемником, правда, феллини уойпищный?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kozak Ladya
Kozak Ladya
hunt andres, а сам то ты кто в этом плане? "...приёмик или смотритель"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, вообще то он говорил о своих извращениях!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так а где "извращения на кремль-тв"?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel