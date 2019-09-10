"Кисель – молодец": Сенцов рассказал об извращениях на КремльТВ

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из политического заключения в России, признался, что из-за отсутствия досуга в тюрьме был вынужден постоянно смотреть программы топ-пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева.

Он также отметил, что просмотр такого контента было своеобразным извращенным удовольствием. Впечатлениями от ознакомления с деятельностью рупоров путинского режима режиссер поделился во время своей первой пресс-конференции 10 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Олег Сенцов Скриншот видео

"По выходным я смотрел Киселева. Смотрел Киселева не пропуская. Развлечения в тюрьме мало. Цирка нет, театра нет. Тут все показывают. Это очень весело. Понятно, что верить ему, хоть одному слову, невозможно. Кем быть, чтоб этому верить. Что в голове должно быть. А так смотреть, конечно, весело. Это просто удовольствие. Извращенное удовольствие. Но развлечений в тюрьме мало, поймите. Кисель – он, как бы, молодец в этом плане", – сказал Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

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