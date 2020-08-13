Сенцов обозвал Лукашенко 'кровавым тараканом'

Режиссер и писатель, бывший политзаключенный Олег Сенцов раскритиковал белорусского президента Александра Лукашенко за действия силовиков во время мирных протестов в Беларуси и назвал его "кровавым тараканом".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так режиссер присоединился к флешмобу украинцев, которые требуют немедленного освобождения задержанных в соседней стране земляков – волонтеров БО "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

"Подчиненные кровавого таракана гребут людей с улиц только за то, что они там вообще ходят. А если ты пытаешься что-то снимать или бороться свою свободу, то с тобой обращаются еще жестче", – высказался он.

Сенцов призвал освободить задержанных во время протестов в Беларуси украинских волонтеров (Facebook Oleg Sentsov)

Сенцов отметил, что, в частности, с Константином Реуцким познакомился еще в период захвата Крыма российскими войсками. Тогда он тоже пытался освещать те события, а также помогать военным и проукраинским активистам. Константин, добавил режиссер, "проявил себя как порядочный и мужественный человек, особенно, когда его попыталась задержать так называемая местная самооборона". Тогда как следующие шесть лет он работал в "Восток-SOS", сосредоточившись на донбасском направлении.

"А сейчас он вместе со своим товарищем Евгением Васильевым задержан в столице Беларуси. Я надеюсь, что с нашими ребятами все в порядке, что белорусский народ будет свободен, а его тиран повторит судьбу Чаушеску!" – подытожил Сенцов.

Пост Сенцова (Facebook Oleg Sentsov)

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