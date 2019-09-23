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23 сентября • обновлено в 23:02
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Сенцов готов пожать руку Путину: названо условие

4.4т Читать материал на украинском

Бывший политзаключенный Олег Сенцов готов пожать руку главе России Владимиру Путину.

Об этом режиссер заявил в интервью "Крым.Реалии", озвучив ключевое условие такого поступка.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

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Сенцов назвал условие, при котором пожмет руку Путину

Сенцов назвал условие, при котором пожмет руку Путину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что некоторые сторонники "русского мира" воевали на Донбассе ради того, чтобы создать на территории Украины "Россию без Путина".

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Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин
Место
Украина
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ЛАЗАРЕВ Дмитрий
ЛАЗАРЕВ Дмитрий
Думаю,прект Савченко 2 запущен.Еще вот такой вопрос,а если бы дед вова попросил от Сенцова поцеловать себя...Ну вы поняли он бы согласился?
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