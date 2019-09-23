Сенцов готов пожать руку Путину: названо условие

Бывший политзаключенный Олег Сенцов готов пожать руку главе России Владимиру Путину.

Об этом режиссер заявил в интервью "Крым.Реалии", озвучив ключевое условие такого поступка.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

Сенцов назвал условие, при котором пожмет руку Путину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что некоторые сторонники "русского мира" воевали на Донбассе ради того, чтобы создать на территории Украины "Россию без Путина".

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