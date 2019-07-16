Села сверху и играла в телефоне: в Израиле украинке дали 17 лет за жестокое убийство ребенка в детсаду

В Израиле 23-летняя гражданка Украины Инна Скибенко, работавшая помощницей воспитателя в одном из детских садов в Петах-Тикве, получила 17 лет тюрьмы за убийство полуторагодовалой Ясмин Винта.

Год назад во время "тихого часа" женщина задушила девочку – малышка не хотела засыпать, и нянька прикрыла ее одеялом, села сверху и начала играть на мобильном телефоне. Когда она сбросила одеяло, девочка не подавала признаков жизни, говорится в сюжете телеканала "Украина".

Родители Ясмин Винта "Украина"

Инна Скибенко "Украина"

Инна Скибенко "Украина"

Скибенко признала свою вину и потому получила меньший срок заключения, чем того требовала прокуратура. Родители убитого ребенка с решением суда не согласны – они считают вердикт слишком мягким.

Известно, что вина подозреваемой была установлена на основании записей с камеры наблюдения. Эта женщина также подозревается в систематических издевательствах над детьми. На видеозаписи были обнаружены еще несколько случаев, когда подозреваемая и еще одна работница детсада применяют силу к маленьким детям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России мать зверски расправилась с ребенком, чтобы он не плакал.

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