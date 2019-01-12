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''Секс — как чай'': Супрун развенчала мифы вокруг новых правил интима в Украине 

4.1тЧитать материал на украинском

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пояснила действие новых поправок в Уголовном кодексе относительно насилия и изнасилования.

На своей странице в Facebook она назвала странным то, что "простое понятие "согласие на секс" вызвало столько опасений о массовых надуманных обвинениях в насилии", отметив, что вокруг изменений в УК буквально за один день возникло много мифов.

"Отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же, если лицо было в беспомощном состоянии", — написала и.о. министра.

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Она подчеркнула, что теперь насильники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и за любые унизительные действия в отношении жертвы.

Супрун также поделилась на странице видео, в котором в доступной форме на примере с чаем поясняются новые законодательные нормы.

''Секс — как чай'': Супрун развенчала мифы вокруг новых правил интима в Украине 

Скрин видео

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''Секс — как чай'': Супрун развенчала мифы вокруг новых правил интима в Украине 

Скрин видео

Это британский мультфильм "Tea consent", который на украинском языке озвучили в общественной организации Центр "Женские перспективы".

''Секс — как чай'': Супрун развенчала мифы вокруг новых правил интима в Украине 

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Араик Степанян заявил, что новые правки в Уголовный кодекс Украины относительно сексуального насилия якобы приведут к тому, что украинский народ полностью исчезнет. Он расценил их как инструмент ухудшения демографической ситуации в Украине.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
Сексвидео
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