Исторические события.

В этот день, 14 декабря 1939 года, Лига Наций объявила СССР страной-агрессором после нападения на Финляндию и исключила ее из своего состава. Перед исключением нарком иностранных дел СССР Молотов откровенно врал, что СССР не нападал на Финляндию.

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26 ноября 1939 года на территории советской погранзаставы в районе деревни Майнила с финской территории был, якобы, устроен обстрел: 4 человека убиты 8 раненых. Финские пограничники утверждали, что снаряды прилетели из советского тыла.

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Через час в Майниле была проведена комиссия НКВД, которая быстро определила вину финской стороны. Такой обстрел дал формальный повод Москве напасть на территорию финнов под видом защиты своей земли. 30 ноября 1939 года войска Союза пересекли финскую границу с большим перевесом живой силы и техники. Начало ее не было объявлено, и даже очевидный обстрел финской территории советскими войсками московские лидеры отрицали.

Терпение Лиги Наций лопнуло, когда Москва начала врать, что финское правительство является врагом своего населения - Союз объявил себя не агрессором, а освободителем. Но Кремлю мало кто поверил: 14 декабря исключение СССР из ЛН поддержали 7 членов Совета из 15. Несмотря на меньшинство поддержавших, решение вступило в силу.

Как тут не вспомнить парадокс Гегеля: "История учит только тому, что она ничему не учит..."

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