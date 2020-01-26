З моменту трагедії з літаком МАУ на українських дорогах у ДТП загинуло стільки ж людей як у збитому літаку. Вдумайтеся у це: у катастрофі в Ірані загинуло 176 людей і стільки ж людей вмерли в ДТП за 18 днів. І вмирають кожні 18 днів. Статистика смертей на дорогах - в середньому гине 10 людей за добу. За 18 діб - 180 загиблих. Масштаб трагедії в Ірані відтворюється за 18 діб.
А тепер подумайте про інше - чому так працює ваш мозок? Чому мозок людини робить такими не важливими смерті цих 180 людей на дорогах і надає надважливість, тим, хто загинули в літаку? Всі активні громадяни щодо катастрофи в Ірані вимагали жорстких дій від влади, обулювалися недостатньою комунікацією, навіть вимагали відставок!
Хіба смерті українців загиблих в ДТП менш важливі? Їх за рік загине 3 500. Сумно сказати, та це в 20 разів більше, ніж в літаку. Чому ж тоді не виникає такої ж реакції з вимогами до Президента та Уряду негайно перервати всі справи і займатися тим, щоб люди не гинули на дорогах? Чому немає вимог навести лад з дорожним рухом? Підвищити штрафи і нарешті контролювати швидкість камерами? Де вимоги до депутатів негайно ухвалити закони про паски безпеки? І це при тому, що смерті в ДТП є такими, що їх можливо суттєво зменшити. Але це не те питання, де суспільство вимагає від Уряду дій.
Чому наш мозок так "не помічає" 180 загиблих на дорогах за 18 днів?
PS. І пам'ятайте через 18 днів буде ще 180 загиблих...
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