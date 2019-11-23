гичка, гичка, лебедичка
голодна кутя з голодною водичкою
десь на підвіконні буде палати свічка
за ярисю та її чоловічка
***
хлібина скотиться в явори
туман молоком осідає
поле, поле, ти нас не свари
ми стали твої врожаї...............
***
…Хай палають свічки кожен день
у свята, навесні, в роковини,
хай це буде незгасний вогонь
на ворожій, гнилій домовині.
Хай палають свічки кожну мить.
у душі, у серцях, у молитві,
хай вони відтрепочуть за всіх,
хто тоді впав, як скошене жито…
***
Пращурам з Голодоріччя
Перед ними -
нам стояти на колінах.
За них –
нам молити Пречисту.
Вони в землю пішли,
як зернини,
щоб ми хліба змогли
досита їсти.
Мовчали.
Бо це дуже страшно.
Від наруги навіть боги німіли.
Хліб збирали,
багато і вчасно.
Ан повітря
в їх жорнах шуміло.
Скільки ж в тих очах розуміння:
Як!
За що!
Чому така доля! -
Так вбивали душу та тіло.
Так країни вбивалась воля.
Запали свічку!
Хай буде,
світлий шлях, тим,
хто йде тернями.
Пам’ятай,
ще й ім’я Іуди,
та серпастих, кровавих демонів.
Бо коли ти забудеш ворога,
він в Аду перестане тліти,
він повернеться,-
й назавтра порохом,
стануть квіти твої, та діти.
Мо й забудуться імена скошених,
та їх села зникнуть у часі,
не забудь, я прошу, ворога,
та поплічників його в рясі…
І за них, безвинно покараних,
Нам потрібно життя прожити,
Щоб ніхто, ніколи нас зламаних,
Не збирав, як ті пуп, янки жита.
Щоб ніколи сухою хлібиною
Не давилась старенька мати,
Та щоб ворог знав,-роковинами,
Ми живемо разом з тими, розп,ятими.
І коли тривожно згудуть
Над країною дзвони єдині
Вони встануть, та з нами підуть
В бій за нашу незламну країну.
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