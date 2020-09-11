СБУ "обезвредила диверсантов" в Мариуполе. Фото

Служба безопасности провела в Мариуполе антитеррористические учения, в рамках которых были обезврежены условные диверсанты.

Тренировка проходила на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным, и длилась два дня, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Главной целью учебных мероприятий была проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях диверсионной и террористической угроз", – сказано в сообщении.

К учениям привлекли представителей региональных подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Был отработан алгоритм совместных действий по нейтрализации "преступников", которые по легенде планировали совершить диверсию в городе и захватить судно в Мариупольском порту.

"Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по обнаружению и обезвреживанию условных диверсантов", – отметили в СБУ.

Руководство штаба Антитеррористического центра спецслужбы отметило, что задача была выполнена эффективно, а также дало рекомендации по повышению уровня готовности к противодействию террористическим угрозам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе бойцы ВСУ и полка "Азов" провели в Мариуполе масштабные военные учения по уничтожению врага на линии фронта.

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