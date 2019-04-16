Савченко на свободе и собралась в Раду: как так вышло и что дальше

В ближайшие дни скандальный народный депутат Надежда Савченко появится в Верховной Раде. Броварской суд освободил ее и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана из-под стражи, не назначив даже домашнего ареста.

Почему, похоронят ли дело окончательно и что планируют делать дальше Савченко и Рубан – в материале OBOZREVATEL.

Савченко с неприкосновенностью?

Адвокат Надежды Савченко Александр Танакан заявил, что у нее теперь вновь есть депутатская неприкосновенность.

"Мы считаем, что это так. Для того, чтобы вновь ее арестовать, нужно будет снова подавать представление в парламент и получать его согласие", – сказал OBOZREVATEL Танакан.

Защитник народного депутата решение суда поясняет тем, что в ночь с 15 на 16 апреля просто истек срок содержания Савченко под стражей, поэтому суд не мог принять другого решения.

"Продливать уже нечего, в 12 часов ночи решение предыдущего суда закончилось", – считает адвокат.

Рубан и Савченко Факты

По словам Танакана, подобный прецедент был и ранее в Шевченковском суде столицы.

"Но тогда судья не отличился особым мужеством, поэтому продлил срок содержания под стражей", – считает защитник.

Также адвокат утверждает, что ради того, чтобы оставить его подзащитную под стражей, в Броварском суде даже перенесли рабочий день на субботу.

Надежда Савченко

"Целому суду устроили рабочий день в субботу, 13 апреля, вместо 31 декабря. За четыре дня до заседания в организационно-распорядительные документы вносились изменения, и дело было направлено в Броварской суд. Поэтому у нас слишком много вопросов. Дело переходило из одного суда в другой. Очевидно потому, что судьи понимали, на чем основано это дело, и пытались от этого процесса отстраниться. Не быть той последней инстанцией, которой придется рассматривать уголовное дело Савченко", – говорит Танакан.

Отметим, что ранее от рассмотрения дела Савченко отказались Дарницкий и Соломенский райсуды столицы, Славянский и Черниговский. Судьи брали самоотводы.

Теперь дело находится на рассмотрении в Броварском суде. Адвокаты пока не торопятся комментировать перспективы, называя их туманными.

Адвокаты не пришли

Как заявила прокуратура, на заседание по делу Савченко и Рубана не пришли платные адвокаты, а явившийся Александр Шевчук попросил отвод из-за конфликта интересов. Поэтому суд был вынужден привлекать бесплатных защитников.

Владимир Рубан

Правда, прокурор Александр Климович сообщил, что адвокаты сидят в своих авто неподалеку от суда. Александр Танакан в свою очередь сказал, что на заседание они пришли, но позже. Как бы там ни было, в результате время ушло, Савченко и Рубана освободили.

Как рассказал OBOZREVATEL один из адвокатов, знакомый с делом Савченко и Рубана, то якобы суд и защита каким-то образом могли пойти друг другу навстречу.

"Это такой технический прием, когда все адвокаты не являются, отказываются, суд вынужден искать бесплатных защитников, потом они должны ознакомиться с делом. Просто тянут время. Понимаете, судьи сейчас тоже понимают, что в стране может что-то поменяться, поэтому не хотят подставляться. Так было во время Майдана, когда судьи включали мозги или у них срабатывает система самосохранения. Так и теперь. Это политический процесс, и они не хотят оказаться заложниками", – поясняет адвокат.

Надежда Савченко

Появилась и реакция генерального прокурора Юрия Луценко на освобождение Савченко и Рубана. По его словам, наша судебная система – тяжело больна.

"Первая причина – разрешенные законом манипуляции с бесконечными сменами адвокатов. У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и один бесплатный. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в парламенте.

Вторая причина – критично маленькое количество судьев в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отведение даже одного судьи приводит к передаче дела в другой суд. "Футбол" смены судов в деле Савченко-Рубана поражает: Верховный суд – Черниговский районный – Черниговский апелляционный – Верховный суд – Соломенский районный – Киевский апелляционный – Верховный суд – Киевский апелляционный – Дарницкий районный – Киевский апелляционный – Броварской районный.

Причина третья – нежелание отдельных судьей выполнять свою работу. Иначе как самоустранением тяжело назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников живет на оккупированной территории", – сообщил Луценко.

Также он отметил, что освобождение из-под стражи не означает снятие обвинений с Савченко и Рубана.

Впрочем, экс-судья Дарницкого районного суда Киева Руслан Роженко пояснил OBOZREVATEL, что вполне возможно в дальнейшем дело Савченко в суде может и вовсе развалиться.

"Нам трудно судить о качестве доказательств по этому резонансному делу. Потому что нам показали лишь отрывки видео, аудио. Что за этим всем стоит, как все происходило, действительно ли Савченко угрожала – мы на самом деле не знаем. Я уверен, если бы у следствия были реальные доказательства того, в чем они ее обвиняют, то это дело бы давно слушалось в суде. Это же понимают и судьи, поэтому они боятся брать на себя ответственность по такому резонансному делу против народного депутата. Тем более они понимают, что сейчас идут выборы, все может поменяться, им не хочется потом отвечать за свои решения", – считает Роженко.

Также он отмечает, что уровень следствия в стране достаточно низкий. "Само следствие уничтожено, там сейчас работают некомпетентные и неквалифицированные следователи, у которых нет опыта. Отсюда и слабая доказательная база. Они и сами не желают заниматься расследованием, собирать улики", – говорит Роженко.

По мнению экс-судьи, на самом деле не хватает больше, чем 40% судей, а некоторые судебные инстанции фактически закрыты, потому что там некому работать. В апелляционном суде из 40 сотрудников могут работать только 15.

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