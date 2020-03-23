САП открыла уголовное производство против Кабмина Гончарука из-за экспорта тонны масок

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука.

Как сообщили в пресс-службе САП, дело касается промедления с запретом на экспорт медицинских масок и другого медицинского оборудования.

У учреждении заявили, что руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное дело после обнародования информации о том, что 31 января и 8 февраля 2020 года секретарь СНБО обращался к бывшему тогда премьер-министром Алексею Гончаруку с просьбой ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая может быть использована для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующие письма появились в распоряжении OBOZREVATEL.

Кабмин фактически проигнорировал обращение и не предпринял этих мер, заявили в САП. В результате только в феврале из страны вывезли 118 тонн масок с фильтрами и 408 тонн без фильтра. Запретил экспорт уже новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако такое решение было принято слишком поздно – в львиной доле аптек масок нет вообще, а там, где они есть, цены взлетели в сотни раз. В некоторых аптеках их продают по 800 грн за 100 штук, при себестоимости всей упаковки в 20 грн.

В САП уточнили, что 23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК, внесены в ЕРДР. Расследование поручено следователям ГБР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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