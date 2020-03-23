Главная Новости
23 марта • обновлено в 13:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

САП открыла уголовное производство против Кабмина Гончарука из-за экспорта тонны масок

2.6т
Читать материал на украинском

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука.

Как сообщили в пресс-службе САП, дело касается промедления с запретом на экспорт медицинских масок и другого медицинского оборудования.

У учреждении заявили, что руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное дело после обнародования информации о том, что 31 января и 8 февраля 2020 года секретарь СНБО обращался к бывшему тогда премьер-министром Алексею Гончаруку с просьбой ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая может быть использована для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующие письма появились в распоряжении OBOZREVATEL.

САП открыла уголовное производство против Кабмина Гончарука из-за экспорта тонны масок

Кабмин фактически проигнорировал обращение и не предпринял этих мер, заявили в САП. В результате только в феврале из страны вывезли 118 тонн масок с фильтрами и 408 тонн без фильтра. Запретил экспорт уже новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако такое решение было принято слишком поздно – в львиной доле аптек масок нет вообще, а там, где они есть, цены взлетели в сотни раз. В некоторых аптеках их продают по 800 грн за 100 штук, при себестоимости всей упаковки в 20 грн.

В САП уточнили, что 23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК, внесены в ЕРДР. Расследование поручено следователям ГБР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персоны
Назар Холодницкий Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги