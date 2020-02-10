Ща немного расскажу о сафари, а точнее об экзотическом эээ... "развлечении" для зажиточных русских на оккупированных. Все совпадения с реальными людьми - не совпадения.

Итак, дано : коллаборант Эдуард Пелишенко, перебежчик по кличке Крым. Эдик учился в военном вузе, служил в армии, а во время оккупации перешел на сторону оккупантов. Начинал свой путь Эдик с заместителя "командира" 100 бригады дыныры. Также Пелишенко был на должности "командира" 11-полка дыныры, а по состоянию на сейчас является "заместителем начальника штаба первого армейского корпуса" дыныры.

Вроде жизнь у Эдика удалась, но ему не хватает денег. Именно поэтому Пелишенко замутил "бизнес" - сафари для россиян. "Предприятие" Эдика предоставляет полный спектр услуг состоятельным русским "охотникам": организовывает транспорт, алкоголь, эскорт, наркотики, шалав-эскортниц, выбор оружия для охоты по "мишеням", а также выбор животного для отстрела.

Ну, а мишени, как вы уже догадались, это не козочки или зайцы, а живые ватаны. Утки или кабаны - это для лохов. Пелишенко предлагает зажиточным россиянам "поохотиться" по настоящему - пострелять в дынырийцев из оружия, которое "охотникам" можно выбрать самостоятельно.

Бизнес работает четко: с передовых позиций третьей и сотой бригад дыныры, а также у 11 полка макак, часто пропадают рядовые абизяны. Пропажа списывается на безумный американский спецназ, на дрг Хунты, на десантуру НАТО и т д, мол это именно они воруют дынырийцев прям из окопов.

Скажу даже больше, за отдельную плату, клиент Пелишенко может выбрать самолично "тушку" для отстрела [Эдик имеет доступ к досье каждой макаки дыныры, поэтому с радостью предоставляет "каталог" "уточек" и "кабанчиков". Ну, а если "охотник" не готов платить за право выбрать собственноручно тушку из "каталога", то Эдик предлагает "зайцев" с "ямы" дыныры, которые попали туда за алкоголизм, насилие, дебош и т д.

Кстати, пострелять у Эдика вату не очень дорого:

Убить ватана из автомата калашникова будет стоить от 500 баксов

Отправить дынырийца к сталину из снайперской винтовки - от 700 долларов

Уничтожить дыныропитека из пистолета, используя при этом РПГ - от 1000 вечнозеленых.

Наркотики, трансфер на "охоту", алкоголь, шалавы - все это плюсуется к цене отдельно.

Эпилог.1 Бизнес у Эдика процветает : "клиенты" есть постоянно, "тушки" тоже.

Эпилог2. Знаете, что такое сюрреализм по дынырийски? Это когда русские богатые ватаны убивают русскоговорящих ватанов-дынырийцев ради забавы, ибо воспринимают "охоту" на макак с местной пропиской как сафари.

Мораль. Согласитесь, скрепы в данной ситуации аж гнутся. Конец.

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