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23 апреля • обновлено в 01:17
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Саакашвили хотят дать должность в Кабмине: в Украине разгорелся ажиотаж

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Вероятное назначение экс-главы Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ вызвало огромный ажиотаж среди украинцев.

В течение среды, 22 апреля, социальные сети буквально разрываются от новости о том, что Саакашвили может войти в состав украинского правительства. Многие пользователи отмечают, что бывшего главу Грузии уже пытались привлечь к реформированию страны, но эффекта не последовало.

"Похоже, Зеленский решил страну добить. Я в этом не сомневаюсь. У нас теперь свой короновирус – Михо", – написал в Facebook глава редсовета OBOZREVATEL.

Зеленский и Саакашвили

Зеленский и Саакашвили

"Предполагаю, у "попередников" сейчас приступ нервного смеха. В своё время, они тоже хотели сделать красивый жест, а получили кучу проблем на свою голову. Очень громких. Если это назначение таки состоится – карусель закружится лихо, потом не остановить", – считает журналистка Соня Кошника.

Другие пользователи также выразили удивление "новым лицом" в команде Зеленского.

"Кто-то говорил, что ко всему нам еще пришельцев не хватает. Вот он и спустился с крыши. Сглазили!" "Если кто и сможет ускорить обвал Зеленского, то это Михеил Николозович. Аплодирую. Стоя. Это гениальное решение. Вот только страну жалко", "30 дней карантина в Италии: вернулись дельфины. 30 дней карантина в Уэльсе: вернулись дикие козлы. 30 дней карантина в Украине: вернулся Саакашвили. Еще 30 и вернется Янукович", – пишут они.

"Зеленский решил добить страну": реакция сети на Саакашвили в Кабмине
"Зеленский решил добить страну": реакция сети на Саакашвили в Кабмине
"Зеленский решил добить страну": реакция сети на Саакашвили в Кабмине
"Зеленский решил добить страну": реакция сети на Саакашвили в Кабмине
"Зеленский решил добить страну": реакция сети на Саакашвили в Кабмине
"Зеленский решил добить страну": реакция сети на Саакашвили в Кабмине
"Зеленский решил добить страну": реакция сети на Саакашвили в Кабмине
"Зеленский решил добить страну": реакция сети на Саакашвили в Кабмине
"Зеленский решил добить страну": реакция сети на Саакашвили в Кабмине

Как писал OBOZREVATEL, на своей странице в Facebook Михаел Саакашвили подтвердил информацию и заявил, что у него уже была содержательная беседа с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Экс-президент Грузии подчеркнул, что поддерживал Зеленского еще со времен выборов.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Опять грузин и армянин на русском языке будут выяснять, кто из них больше украинец))))
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