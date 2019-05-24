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"С каждым годом хуже": в Крыму признали провал курортного сезона. Видео

3.7тЧитать материал на украинском

Жители аннексированного Крыма признали провал курортных сезонов, которые прошли после захвата полуострова Россией.

Подтверждающее видео опубликовали в Twitter Крым.Реалии. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, крымчане на камеру должны были рассказать о своих ожиданиях от нового сезона. "Мост построили, все. Все будет хорошо", – заверил один из представителей малого бизнеса. Но тут в кадр попала его коллега со словами: "С каждым годом все хуже и хуже".

"Что ты говоришь? Они же снимают", – спалился герой ролика.

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Мертвый сезон в Крыму

Мертвый сезон в Крыму

MIGnews

Другие же жители разделились на два лагеря. Одни заверили, что возлагают надежды на запуск поездов по Крымскому мосту, и что все должно быть хорошо.

Большинство же признались: цены растут, а население становится все беднее. "Все хуже и хуже", – заявили в один голос несколько крымчан.

"С каждым годом хуже": в Крыму признали провал курортного сезона. Видео

Скриншот из видео

"С каждым годом хуже": в Крыму признали провал курортного сезона. Видео

Скриншот из видео

"С каждым годом хуже": в Крыму признали провал курортного сезона. Видео

Скриншот из видео

"Не ждем хорошего. Мы уже поняли, что вряд ли нужны были", – подытожила одна из предпринимателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдуме России заявили, что в оккупированный Крым почти не едут туристы из-за заоблачных цен на полуострове.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымНовости Крымаотдых Крым
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Мир Миру
Мир Миру
То для України Крим був курортною перлиною. А для Росії він став "захолустьем", бо в Росії Сочі є.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Заезженная пластинка. Бандеровское скудоумие не позволяет выдумать новую гадость.
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Chesny Victor
Chesny Victor
Твари неблагодарные. Грызите камни небесные, суки.
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