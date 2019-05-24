"С каждым годом хуже": в Крыму признали провал курортного сезона. Видео

Жители аннексированного Крыма признали провал курортных сезонов, которые прошли после захвата полуострова Россией.

Подтверждающее видео опубликовали в Twitter Крым.Реалии. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, крымчане на камеру должны были рассказать о своих ожиданиях от нового сезона. "Мост построили, все. Все будет хорошо", – заверил один из представителей малого бизнеса. Но тут в кадр попала его коллега со словами: "С каждым годом все хуже и хуже".

"Что ты говоришь? Они же снимают", – спалился герой ролика.

Мертвый сезон в Крыму MIGnews

Другие же жители разделились на два лагеря. Одни заверили, что возлагают надежды на запуск поездов по Крымскому мосту, и что все должно быть хорошо.

Большинство же признались: цены растут, а население становится все беднее. "Все хуже и хуже", – заявили в один голос несколько крымчан.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Не ждем хорошего. Мы уже поняли, что вряд ли нужны были", – подытожила одна из предпринимателей.

Каким будет сезон 2019 года в Крыму, и станет ли он прибыльным для местного бизнеса? Прогнозы крымчан смотрите в видео pic.twitter.com/gnwKUKuTtK — Крым.Реалии (@krymrealii) 24 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдуме России заявили, что в оккупированный Крым почти не едут туристы из-за заоблачных цен на полуострове.

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