С какими симптомами COVID-19 нужно ложиться в больницу: врач озвучил список

С какими симптомами COVID-19 нужно ложиться в больницу.

Госпитализация зараженных коронавирусом необходима при наличии тяжелых симптомов.

Их перечислил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, пишет "ТСН".

"Госпитализация показана в случае появления явлений дыхательной недостаточности – одышка, нехватка воздуха, резкая бледность кожных покровов, выраженная общая слабость и головокружение. Также вызывает беспокойство сильная лихорадка, которая долго (дней пять и более) не проходит. Это может свидетельствовать о присоединении бактериального осложнения в виде пневмонии", – отметил врач.

Кроме того, госпитализация с COVID-19 показана людям, у которых есть хронические заболевания. Они являются пациентами высокой группы риска.

"Отдельный вопрос – пациенты с высокой группы риска – больные COVID-19 и тяжелым хроническим заболеванием (онкология, ВИЧ, диабет, инсульт и т.д.). Или грамотный семейный врач ведет такого пациента, или уже, с целью предупреждения осложнений, его кладут в стационар и сразу ведут как средне-тяжелого пациента", – пояснил инфекционист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-инфекционист Евгений Дубровский объяснил, что влияет на течение коронавируса у пациентов.

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