Уж кому не позавидовать, так это нашим дипломатам, которым приходится отстаивать интересы Украины в такое нелёгкое время. Естественно, это ни в коем случае не сравниться с подвигом наших военных, которые охраняют наш покой на линии соприкосновения, но среди гражданских структур – это одна из самых ответственных и тяжелейших профессий. Читая истерические выкрики кремлёвских марионеток, которые они голословно называют заявлениями, просто диву даёшься выдержке сотрудников нашего МИДа и представителей Украины в ТКГ.

Например, на днях некто Наталья Никонорова, самопровозглашенная глава так называемого "министерства иностранных дел ДНР", разродилась очередным "перлом". Оказывается, это украинская сторона не даёт провести обмен пленными, потому что не выполняет требования террористов из "ДНР". Поэтому они будут держать своих боевиков в "ужасных" украинских тюрьмах до тех пор, пока Киев не согласиться пойти на уступки. Иными словами, говорящая голова Никонорова "официально", если вообще так можно выразиться в отношении представителя террористической организации "ДНР", заявила, что им плевать на своих же боевиков, попавших в плен. Главное получить как можно больше политических бонусов для своих хозяев из РФ. Ни у кого из здравомыслящих людей и так не было никаких сомнений по поводу беспринципности коллаборационистов, но так в открытую это подтверждать… Как говориться, Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу.

Так чего же хотят представители псевдореспублик? Им подавай местные выборы по всей территории Донбасса. Что и следовало доказать – марионеточные "государства" мигом забывают о своих мнимых "суверенитете и независимости", когда это выгодно господам из Кремля. А РФ в очередной раз дала понять, что единственной целью создания "Л/ДНР" является получение рычагов влияния на наше государство.

Поразительно, что после таких манипуляций находятся хоть какие-то захудалые приверженцы "русского мира". Хотя и здесь тоже не все так радужно, как показывают в сепаратистском зомбоящике. Недаром в псевдореспубликах начинают готовить всеобщую воинскую повинность. Видать, пушечного мяса уже не хватает. И не удивительно, ведь даже самые закоренелые отморозки, заражённые вирусом "русского мира" головного мозга, тысячу раз подумают, прежде чем вступать в ряды донбасских боевиков. Никому не хочется стать пушечным мясом или разменной монетой в руках кремлёвских кукловодов.

Самое главное, что в этой ситуации страдают наши ребята, которые, в силу неудачно сложившихся обстоятельств, стали заложниками боевиков. Кто бы что не говорил, но украинское руководство неоднократно доказало свою приверженность освобождению людей любыми доступными и разумными способами. И я очень надеюсь, что, несмотря на все старания политиканов из РФ и их марионеток, наши люди все же вернуться на свободу к своим родным и близким.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.