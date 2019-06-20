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РПЦ в Украине приготовила удар по ПЦУ: о чем речь

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РПЦ в Украине подала иск в суд о незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).

Окружной административный суд Киева уже открыл производство, сообщил юридический отдел организации.

"Решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием "Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)" и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должны быть отменены судом", — утверждают в РПЦ.

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Иллюстрация

LIGA.net

Новости
Митрополит ПЦУ пошел войной против Онуфрия: что произошло

Ответчиком в иске указаны Министерство культуры и государственный регистратор — Центр правовой помощи и регистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 мая глава РПЦ в Украине, митрополит Онуфрий посетил Россию. Он был замечен на заседании синода в Санкт-Петербурге, который проходил под предводительством патриарха Кирилла.

  • Там в очередной раз не признали независимую Православную церковь Украины, назвав Онуфрия "митрополитом Киевским и всея Украины".

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Место
Украина
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