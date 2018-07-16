"РПЦ служит дьяволу": Портников сделал серьезное заявление

Русская православная церковь выбрала служение власти - дьяволу, а не Богу, потому Украина предпримет нестандартные шаги для исправления ошибок соседей.

Об этом сказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала "Еспрессо", напомнив, что Киеву в начале XXI века приходится решать проблемы, которые европейские народы давно решили. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Независимые православные церкви во многих странах Европы появились где-то с начала XIX – до начала XX века. Их же раньше тоже не было. Когда не было независимой Румынии, не было румынской церкви. Не было независимой Болгарии, не было независимой церкви. Когда не было даже независимой Греции, эти территории управлялись из Константинополя, а не из Афин, как сейчас. И таких примеров много", – отметил Портников.

Он добавил, что независимая Украина появилась в 1991 году. Потому, логично, если бы Русская православная церковь выступила инициатором создания поместной православной церкви в Украине.

Виталий Портников скриншот

"РПЦ выбрала другой путь, который она всегда выбирала в своей истории – подмену Бога правителем. Служба не Богу, а дьяволу, власти. Это, к сожалению, часто происходит не с выбором российской церкви. Я не хотел бы обвинять российскую церковь как таковую, ее прихожан, но российских церковников. Очень часто они попадают в дьявольское искушение. Нам приходится предпринимать нестандартные шаги, чтобы исправить ошибки наших соседей, которые являются, по сути, историческими ошибками", – сказал журналист.

По мнению Портникова, исправление ошибок принесет пользу и украинцам, и россиянам. "Мы избавим их от дьявольского соблазна решать что-то за ближнего", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Варфоломей заявил, что Вселенская патриархия ответственна вернуть народы Украины и Македонии к каноническим рамкам церкви.