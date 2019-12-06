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6 декабря • обновлено в 14:02
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"Крым ваш!" Россиянин мощно поддержал Украину в борьбе с Путиным

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Житель российской Сибири ярко поддержал Украину в борьбе с кремлевской оккупацией, заявив, что агрессор должен убраться с захваченных территорий.

Разговор с мужчиной показала в своем шоу украинская журналистка Янина Соколова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дозвонившись к россиянину, она в шутку отметила, что хотела бы разбудить его звуками украинских бомбардировщиков. Мужчина, в свою очередь ответил, что их нужно направлять не в Сибирь, а туда, "где загаженнее", имея в виду Москву.

Однако Соколова подчеркнула, что украинцы мирная нация, поэтому не собираются никого бомбить в буквальном смысле. После этого телеведущая спросила у россиянина, каким он видит разрешение вооруженного конфликта на Донбассе и услышала неожиданный ответ.

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Янина Соколова

Янина Соколова

"Россия полностью оттуда уходит, отдает все захваченные территории, в том числе аннексированные. И компенсирует это максимально возможным способом", – сказал ее собеседник.

Соколову растрогал такой ответ, и она выразила восторг адекватным восприятием ситуации гражданином страны-агрессора.

"Мы же понимаем, что в России очень много таких, как вы, – здравомыслящих. И нам очень горько все, что происходит. Но вы же понимаете, что мы это никогда не простим?" – снова обратилась украинка к сибиряку.

"Я понимаю прекрасно. Это все правильно, логично. Потому что не прощают такие вещи", – сказал мужчина.

В конце разговора Соколова спросила у него, чей Крым. На это житель Сибири ответил: "Естественно же ваш". А на шутливый вопрос "Путин – х*йло?" сказал: "Он самый".

Сообщение россиянина Соколовой после разговора

Сообщение россиянина Соколовой после разговора

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало сообщение, присланное волонтерам из оккупированного Донецка, в котором выражается поддержка украинским воинам. "Вас ждут и любят во всех городах нашей матери. Победа за нами. Все будет Украина! Донетчанин", – говорится в нем.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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иловайский юрий
иловайский юрий
мда...совсем уже свинюшка-соколова скурвилась с такой лабудой)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
На кого это рассчитано? Я конечно понимаю, что украинцы недалекие люди но не настолько же
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